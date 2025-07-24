وثائق رسمية تكشف: عقارات عامة تنهب ومطالب بإنقاذ "مدرسة عين عبد العزيز" التاريخية

تركز الوثيقة بشكل خاص على قضية "مدرسة عين " التجارية الواقعة في الدورة، حي المعلمين، شارع 20 التجاري، والتي تبلغ مساحتها 900 وتقع على شارعين.وحسب ما ورد في المذكرة، فإن هذه المدرسة "تم سطو مسلح من قبل النظام البائد ونهب الأموال واستشهاد المالك والتصرف بالدعمي بعد سقوط من قبل الحكومة وتغيير اسمها إلى مدارس حكومية على الشهيد المالك الشرعي ثم بيعه للدلال الغاصب".كشفت المذكرة عن "واقعة صرف مبالغ مالية من المال العام وصرفت مديرية تربية الملايين بحساب أجر المثل على العقار المذكورة لسنين عديدة". وتطالب المذكرة بالتحقيق في هذه الأموال وإبلاغ مديرية الأبنية في وعلم .تشير المذكرة إلى "حكم إخلاء المدرسة الحكومية بالعقار الواقع في الصادر من في "، حيث لم يتم ذكر المنشآت والمبيدات "للمالك الحكومي"، ولم يبلغ الورثة والشركاء المالكين بدعوى التخلية، ولم يذكر حكم الخبير المالي في تقدير تضمن تخمين الخبراء.تختتم المذكرة بطلب رسمي من رئيس "إبطال البيع واستملك كل العقار للمنفعة العامة وتعويض المتضررين"، وذلك لإنهاء ما وصفه بـ"سطو مسلح" على أملاك الدولة والأملاك الخاصة، ووقف هدر المال العام.