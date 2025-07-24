صورة صادمة.. أين ينظف صاحب محل لبيع الدجاج في السليمانية حذاءه؟

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه ، إنها "ضبطت صاحب محل لبيع الدجاج الحي في منطقة حاجياوا، وهو ينظف حذاءه داخل الإناء المستخدم لتنظيف الدجاج، وذلك خلال حملة تفتيش ميدانية في المنطقة".وأضافت أنها "سجلت جملة من المخالفات الأخرى ضد صاحب المحل، بينها عدم التزامه بارتداء القفازات والكمامة وغطاء الرأس، رغم توجيه إنذارات سابقة له في هذا الصدد".وأشارت إلى "إغلاق المحل وتغريم صاحبه وإلزامه بتوقيع تعهد خطي بعدم التكرار، على أن تتم إحالته إلى المحكمة المختصة في حال تكرار المخالفات".