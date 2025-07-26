اجراء حكومي جديد بشان منظومات الغاز للسيارات

وقال مدير قسم غاز السيارات في لتعبئة وخدمات الغاز تابعة لوزارة النفط علي مصطفى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد السيارات التي تم نصب منظومات الغاز فيها تجاوز عتبة الـ80 ألف سيارة"، مشيراً إلى، أن "هذا الرقم يُعد جيدًا جدًا مقارنةً بعدد الورش المتوفرة وإمكانات الشركة الحالية".وأضاف، أن "نسب الإنجاز تجاوزت الخطط الموضوعة لعامي 2024 و2025، حيث بلغت معدلات التنفيذ أكثر من 100%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح جهود التوسع والتحديث التي تبذلها الشركة".وكشف عن "مشروع استراتيجي تعمل عليه الشركة حاليًا، يتمثل بالدخول في عقود شراكة مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع منظومات الغاز السائل؛ بهدف إنشاء ورش جديدة بمواصفات عالمية، تضاف إلى الورش المحلية العاملة حاليًا في هذا المجال"، موضحا أن "هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة".وذكر أن "الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بجودة المنظومات المستوردة، حيث تُعتمد على مناشئ رصينة وشركات مصنّعة وفق المواصفة الأوروبية القياسية ECE67 R وهي مواصفة دولية معتمدة حتى في ".وأكد، أن "التزام الشركة بهذه المواصفات يهدف إلى تعزيز السلامة والكفاءة وضمان تقديم خدمة موثوقة ومستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال التحول نحو استخدام الغاز كوقود بديل".