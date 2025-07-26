رابطة شركات السفر تناقش مع لجنة برلمانية حل معوقات عملها

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ ، إنها "عقدت اليوم في مقرها في العاصمة اجتماع للرابطة بحضور النائبة غلاب، رئيسة والسياحة والآثار في البرلمان، من أجل مناقشة وطرح أهم المواضيع والمعوقات التي تواجه عمل شركات السفر والسياحة وطرحها أمام ، بهدف طرحها أمام الجهات المختصة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية".وأكدت النائب سميعة غلاب أن "حضور اجتماع الهيئة العامة للرابطة يهدف إلى الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات من خلال الاستماع بشكل ميداني وتشخيص أدق التفاصيل، من أجل طرحها أمام في والعمل على تغيير ما يمكن تغييره من أجل وضع الحلول التي تتعامل مع ما تتطلبه المرحلة".وقال شركات السفر والسياحة في إن "اجتماع الهيئة العامة اليوم حدد عددًا من المواضيع المهمة، وبحضور السيدة رئيسة والسياحة والآثار البرلمانية، من أجل طرح أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل شركات السفر والسياحة".وأضاف الدجيلي أن "الاجتماع قد تطرق إلى الكثير من تفاصيل المواضيع التي تخص عمل الشركات والسياحة، والتي تعمل الهيئة الإدارية للرابطة من أجل معالجتها وتذليلها من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة".وأوضح أن من "أهم القضايا هي ترشيح وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة في الرابطة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في تطوير عمل الشركات، حيث يعد من أهداف الهيئة الإدارية فتح آفاق التعاون وتشارك الرأي مع جميع أعضاء الهيئة العامة في الرابطة".