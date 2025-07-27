تكليف مدير جديد لهيئة الأنواء الجوية

وقالت الوزارة في بيان، "تم اتخاذ جملة إجراءات عاجلة استجابة لاحتجاجات موظفي للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وذلك بتوجيه مباشر من وزير النقل ".

وأضاف أن "السعداوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري حازم ، وعضوية كل من مدير عام لنقل المسافرين والوفود ، ومعاون مدير عام أحمد رايخ، للتحقيق في أسباب التظاهرات التي شهدها مقر الهيئة مؤخراً".



وأشار البيان إلى أن "الوكيل الإداري أجرى لقاءً مباشراً مع عدد من موظفي الهيئة، استمع خلاله إلى شكاواهم ومطالبهم في أجواء هادئة وبنّاءة".



وقرر الوزير "سحب مدير عام الهيئة إلى ومنحه إجازة إدارية، فيما كُلّف مدير عام مشاريع النقل بإدارة الهيئة مؤقتاً، لضمان استمرار العمل، وتجنب حصول اي فراغ إداري".



وأكد بيان الوزارة، أن "هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالب الموظفين، وتأكيدًا على التزام الوزارة بمبدأ العدالة والشفافية داخل مؤسساتها".



وشددت الوزارة في بيانها على أن "صوت الموظف المهني الوطني" سيبقى محط اهتمامها، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة لكل من يسعى لتطوير الأداء داخل مفاصل الوزارة.