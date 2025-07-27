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تكليف مدير جديد لهيئة الأنواء الجوية
محليات
2025-07-27 | 13:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
382 شوهد
قررت
وزارة النقل
، مساء الأحد، تكليف مدير جديد للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بعد سحب المدير السابق.
وقالت الوزارة في بيان، "تم اتخاذ جملة إجراءات عاجلة استجابة لاحتجاجات موظفي
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وذلك بتوجيه مباشر من وزير النقل
رزاق محيبس السعداوي
".
وأضاف أن "السعداوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري حازم
راضي الحفاظي
، وعضوية كل من مدير عام
الشركة العامة
لنقل المسافرين والوفود
كريم كاظم حسين
، ومعاون مدير عام
الدائرة القانونية
أحمد
رزاق
رايخ، للتحقيق في أسباب التظاهرات التي شهدها مقر الهيئة مؤخراً".
وأشار البيان إلى أن "الوكيل الإداري أجرى لقاءً مباشراً مع عدد من موظفي الهيئة، استمع خلاله إلى شكاواهم ومطالبهم في أجواء هادئة وبنّاءة".
وقرر الوزير "سحب مدير عام الهيئة إلى
مركز الوزارة
ومنحه إجازة إدارية، فيما كُلّف مدير عام مشاريع النقل
عبد العظيم الساعدي
بإدارة الهيئة مؤقتاً، لضمان استمرار العمل، وتجنب حصول اي فراغ إداري".
وأكد بيان الوزارة، أن "هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالب الموظفين، وتأكيدًا على التزام الوزارة بمبدأ العدالة والشفافية داخل مؤسساتها".
وشددت الوزارة في بيانها على أن "صوت الموظف المهني الوطني" سيبقى محط اهتمامها، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة لكل من يسعى لتطوير الأداء داخل مفاصل الوزارة.
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