طقس العراق اليوم الاثنين.. 13 محافظة تسجل وتتجاوز الـ50 مئوية

– محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية أن طقس، اليوم الاثنين، سجل ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة في عموم المحافظات، مؤكدة أن 13 محافظة سجلت اليوم 50 درجة مئوية في حرارتها العظمى.







أدناه جداول درجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام المقبلة: وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " وصلاح الدين وكركوك وديالى وكربلاء وبابل وواسط والنجف والديوانية وذي قار وميسان والمثنى والبصرة، وصلت الى 50 درجة مئوية أو تعدتها بقليل".أدناه جداول درجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام المقبلة: