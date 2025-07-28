استحداث كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "كلية التميّز تتضمن أقسام نظم المعلومات التطبيقية وعلم البيانات وإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية والمحاسبة والمصارف والفلسفة وعلم الاجتماع فيما تضم تخصصات التطبيقات الهندسية والتطبيقات الطبية الحيوية والبيانات الضخمة".وأضافت، أن "الأمر الوزاري حدد تاريخ 20 آب 2025 موعداً لاستكمال المتطلبات اللوجستية والبشرية الخاصة بالكليتين"، مشيرة إلى "توجيه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوضع ضوابط وآلية التقديم بما يضمن استقطاب الكفاءات الطلابية واستيعاب الطاقات المتطلعة إلى بيئات تعليمية متجددة".