قرار جديد يخص طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي

قررت ، مساء الاثنين، السماح لطلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني.





وقالت الوزارة في بيان، "قررت هيئة الرأي في السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط وتلاميذ الصف السادس الابتدائي الراسبين في الدور الأول، بأداء امتحانات الدور الثاني".

وتابع البيان "بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها".