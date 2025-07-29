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"جمرة القيظ" مستمرة.. اخبار سارة بدءاً من الغد
محليات
2025-07-29 | 01:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,204 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، بدء انخفاض درجات الحرارة في البلاد اعتبارا من الغد.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً حاراً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س في
المنطقة الجنوبية
مسببة تصاعد الغبار فيها، درجات الحرارة تنخفض قليلاً، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".
وأضافت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً صيفياً معتدلاً، كما تظهر السحب في
المنطقة الشمالية
، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً صيفياً معتدلاً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وبين، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً صيفياً مع ظهور بعض السحب على العموم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (1-3)كم".
وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، ستكون في
بغداد
ونينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والنجف 47، وأربيل والأنبار 44، وكربلاء 46، وميسان وذي قار والبصرة 50".
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