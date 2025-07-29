"جمرة القيظ" مستمرة.. اخبار سارة بدءاً من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً حاراً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س في مسببة تصاعد الغبار فيها، درجات الحرارة تنخفض قليلاً، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".وأضافت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً صيفياً معتدلاً، كما تظهر السحب في ، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً صيفياً معتدلاً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبين، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً صيفياً مع ظهور بعض السحب على العموم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (1-3)كم".