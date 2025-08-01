اليك افضل العملات أداء امام الدولار

وبذلك تكون العملة الروسية قد تفوقت على أصول تقليدية، ويأتي صعود الروبل على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي.التغير في سعر صرف العملة أمام الدولار الأمريكي في الفترة من يناير حتى يوليو من 2025:الروبل الروسي: +42.3%كرونة سويدية:+13.4%كرونة تشيكية: +13.3%الفورنت الهنغاري (المجري): +11.9%الفرنك السويسري: +11.5%كرونة نرويجية: +10.8%بيزو مكسيكي: +10.6%زلوتي بولندي: +10.6%الكرونة الدنماركية: +10.3%يورو: +10.2%