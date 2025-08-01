تنويه إلى سكان البصرة.. حدث هام في صباح الغد

وذكرت القيادة في بيان ورد ، أنه "سيقوم الجهد الهندسي في بأجراء تفجير واتلاف مخلفات حربية موقعيا وتحت السيطرة ضمن مقتربات غدا السبت 2025/8/2"ولفتت الى أن "التفجير سيكون من الساعة 8 الى 10 صباحا".