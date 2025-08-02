النزاهة تضبط مُتهمين بعمليات اختلاس وتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّـة تحقيق وتنفيذاً لقرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة تمكَّن في عمليتين منفصلتين من ضبط طبيبين بيطريَّـين يعملان في محجر بيطرة نُقطة سدّ ؛ وذلك لقيامهما بإدخال مواد مختلفة "بموجب شهادات فحصٍ غير أصوليَّةٍ لا تتضمَّن إدراج المعلومات الصحيحة عن المواد الداخلة؛ بقصد إدخالها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون، وتضليل نُقاط التفتيش مقابل مبالغ ماليَّةٍ، وقيامه بعملياتِ اختلاسٍ وتلاعبٍ في الشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بالاتفاق مع التجَّار".وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بدفاترِ الشهاداتِ الصحيّة والوصولات التي تمَّ التلاعب بها وعرضها رفقة المُتّهمِين أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ الذي قررَّ توقيفها بموجب أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".