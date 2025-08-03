التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام ، للوكالة الرسمية إن " العامة استكملت اليوم، إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب الحالي بالتنسيق مع ، ورفعها الى المصارف، لإنجاز إجراءات الصرف".ودعا عبد الستار، المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي".