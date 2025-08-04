الداخلية تعلن اعتقال 1275 متهما بالتلاعب في الأسعار

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في بيان، إن " مفارز للجريمة المنظمة، وبمتابعة مباشرة من قبل ، تمكنت منذ بداية شهر محرم الحرام وحتى اليوم، من إلقاء القبض على (1275) متهماً في مختلف المحافظات العراقية، لقيامهم بارتكاب جرائم التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، مستغلين الأوضاع الاقتصادية والزيادة في الطلب خلال هذه الفترة".

وأضاف "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين".



وأكد ميري أن " أنها ماضية في رصد ومتابعة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الظروف العامة"، داعيا المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من خلال الخطوط الساخنة أو مراكز الشرطة المنتشرة في عموم البلاد".