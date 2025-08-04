في البصرة.. توضيح للشرطة يخص انتحار طبيبة

وجاء في توضيح رسمي للشرطة، "باشرت ، وبالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، إجراءات التحقيق في حادثة وفاة طبيبة مختصة بالأمراض النفسية".

وأضاف البيان "وفقاً لإفادة ذوي المتوفاة، فقد تم الإشارة إلى أن الحادث انتحار ناتج عن معاناتها من اضطرابات نفسية، مع التأكيد على عدم تقديم شكوى رسمية من قبلهم"، مردفا "تم تنفيذ كشف فني دقيق على مسرح الحادث من قبل مفارز الأدلة الجنائية، شمل جمع الأدلة المادية وتحريز الأداة المستخدمة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ، كما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطبابة العدلية لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة".

وتابع "في حال اكتمال التحقيقات، سيتم إعلان نتائجها للرأي العام وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بانتحار طبيبة وسط .