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باركود خاص للزائرين

محليات

2025-08-05 | 03:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
باركود خاص للزائرين
323 شوهد

السومرية نيوز – دولي
تشهد حركة الزائرين مع قرب الزيارة ارتفاعاً متسارعاً، مما يستوجب اتخاذ استعدادات أمنية وخدمية مكثفة لاستقبال ملايين المشاركين.

وتتضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الصحي والقوات الأمنية، لضمان تنظيم متقن للخدمات، والحفاظ على سلامة وراحة المعزين خلال هذا الحدث الديني العظيم.
ويأتي هذا التنسيق المتكامل استجابةً للتحديات اللوجستية والأمنية التي ترافق الزيارة، من خلال تفعيل خطط طوارئ تشمل النقل والرعاية الصحية والسلامة الغذائية وتأمين الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة.
وترأس وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بحضور رئيس اللجنة الشيخ سامي المسعودي، وعدد من وكلاء الوزارات، وقائد القوات البرية، وقادة المحاور، وممثل عن هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى نواب السادة المحافظين.
وفي إطار استمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة والزخم الأمني لنجاح الزيارة، أكدت مديرية العمليات والخدمات الطبية في وزارة الصحة، توفير آلية تواصل حديثة وسريعة من خلال باركود إلكتروني تفاعلي متوفر في جميع مواقع تقديم الخدمات الطبية على طول طرق الزائرين.
وهذا النظام الذكي يتيح لأي زائر، خاصة من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة كضغط الدم والسكري، الحصول على الدعم الطبي الفوري من خلال مسح الباركود، الذي يوفر معلومات مفصلة عن مواقع المفرزات الطبية وعجلات الإسعاف وإرشادات طبية مترجمة إلى أكثر من 60 لغة، وتم تعميمه في المنافذ الحدودية والمطارات والطرق الخارجية لضمان سرعة الاستجابة.
وكشف مدير الإسعاف الفوري بوزارة الصحة، زيد سعد عبد الستار، عن خطة طبية شاملة تضمنت تجهيز 125 سيارة إسعاف متنوعة، تشمل سيارات إسعاف اعتيادية وتخصصية، بالإضافة إلى مستشفيات متنقلة مزودة بأجهزة متخصصة، مثل أجهزة الأشعة والسونار وتخطيط القلب والتنفس الاصطناعي.
وتم نشر هذه المركبات في مدن بغداد، وصلاح الدين، وواسط، وبابل، والنجف الأشرف، وكربلاء، والناصرية، كما تضم العتبتان الحسينية والعباسية دعمًا بعشرات سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية.
وأوضح عبد الستار، أن هذه الجهوزية تهدف إلى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، لا سيما حالات الإغماء والاختناق بين كبار السن والزائرين المصابين بأمراض مزمنة.
كما قال مسؤول الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، حيدر رحيم، إن العتبة افتتحت نحو 20 موقعاً لخدمة الزائرين، موزعة في المدينة القديمة وعلى الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، حيث يُوزع يومياً ما يقرب من 8 آلاف وجبة طعام لكل موقع، مع توقع زيادة هذا العدد خلال أيام الذروة.
وأضاف، أن وحدة إنتاج المياه في العتبة رفعت إنتاجها إلى 10 ملايين لتر يومياً، تشمل 1.5 مليون لتر مياه شرب معقمة وسبعة ملايين لتر مياه إسالة للاستخدامات الأخرى، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 2.5 مليون لتر من المياه المعقمة خلال الأيام المقبلة، عبر خمسة منافذ لتزويد الحوضيات التي توزع المياه بين المواكب الحسينية ومواقع الضيافة المنتشرة.
كما أكد الناطق باسم ممثلية المواكب الحسينية، قاسم المنصوري، جاهزية المواكب لاستقبال الأفواج القادمة من محافظات المثنى وذي قار وواسط نحو كربلاء المقدسة، مع إقامة أكثر من 5 آلاف موكب ضمن الحدود الإدارية للمحافظة. كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية الأطعمة والشراب المقدم للزائرين، وعدم قبول المواد الغذائية من مصادر غير معروفة، مع تفعيل آليات الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لضمان السلامة.
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