اكثر من 400 "خلية استثنائية" وخدمات اتصال وانترنت خلال الزيارة الاربعينية

وقال ، في مؤتمر حضره مراسل ، إنه "تم إضافة 85 محطة متنقلة، إلى جانب تشغيل 614 برجًا دائمًا جديدًا، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 98 خلية دائمة في المدن والمحاور الرئيسة التي يمر بها الزائرون، وذلك باستخدام تقنيات حديثة عبر الفرق الميدانية المنتشرة في عدد من المحافظات، لاسيما عند المنافذ الحدودية مثل ، الشيب، الشلامجة، وكذلك في مداخل ومخارج ".وأضاف أنه "تم أيضًا نشر 412 خلية استثنائية تُستخدم حصريًا خلال فترة زيارة الأربعين، كما تم تفعيل أكثر من 2500 خلية تعمل على ترددات استثنائية داخل المدن ، خاصة والنجف، لتأمين الاتصال وتغطية الكثافة السكانية الكبيرة المتوقعة خلال الزيارة المليونية".وأكد أبو رغيف أنه "تم نشر أكثر من 231 فنيًا متخصصًا توزعوا في المنافذ الجوية والبرية والمدن المحورية، لتقديم الخدمات للزائرين والإعلاميين".وأشار إلى أن "هذه التحسينات تُنفّذ سنويًا، بهدف رفع جودة والإنترنت، رغم التحديات المرتبطة بالزخم البشري الكبير خلال الزيارة".