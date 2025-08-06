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أمانة بغداد: 300 لتر من المياه للفرد يومياً.. والجهود مستمرة لتقليل الهدر
محليات
2025-08-06 | 04:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
644 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
اعلنت أمانة
بغداد
، أن حصة الفرد الواحد من المياه الصالحة للشرب في العاصمة تبلغ 300 لتر يومياً، في ظل جهود مستمرة لتقليل نسب الهدر التي انخفضت من 40 بالمئة إلى 26 بالمئة من إجمالي الكميات المنتجة.
وقال
مدير إعلام
دائرة ماء بغداد
، حامد غازي
الدراجي
إن الطاقة الإنتاجية لمشاريع المياه في جانبي
الكرخ
والرصافة
تجاوزت أربعة ملايين متر مكعب يومياً، فيما تبلغ حصة الفرد اليومية 300 لتر، مشيراً إلى أن الاستهلاك يرتفع خلال فصل الصيف نتيجة لزيادة درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه، بحسب الصحيفة الرسمية.
وشدد الدراجي على ضرورة ترشيد الاستهلاك اليومي للمياه واستخدامها للأغراض الأساسية فقط، لضمان توزيع عادل للكميات المنتجة بين مختلف مناطق العاصمة. وبين أن أجور الجباية المفروضة على المواطنين مدعومة بشكل كبير من الدولة، إذ لا تتجاوز 10 بالمئة من كلفة الإنتاج الفعلية، لافتاً إلى خضوع المياه لمراحل معالجة عدة تشمل التنقية والتصفية، وإضافة مادتي الكلور والشبِّ لضمان سلامتها قبل ضخِّها إلى الشبكة العامة.
وأضاف أن التنسيق بين دائرة ماء
بغداد
والدوائر البلدية الأربع عشرة، فضلاً عن شرطة الأمانة، أسهم في رفع التجاوزات والمخالفات على الخطوط الرئيسة الناقلة للمياه، ما أدى إلى تقليص نسب الهدر المائي بشكل ملحوظ من 40 بالمئة إلى 26 بالمئة.
وأشار الدراجي إلى أن التحديات التي تواجه منظومة توزيع المياه تعود إلى النمو السكاني المتسارع، والتجاوزات على الشبكة، إلى جانب ازدياد الطلب من سكان المناطق الزراعية والعشوائية في أطراف العاصمة.
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