بفارق مليارين.. ضبط موظـفين في النجف بتهـم التـلاعبِ والاختلاس

وذكر بيان للهيئة، "أفضت عمليّتان نفَّذهما فريقان من الاتحاديَّة في الأشرف عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين في هيئة إعمار المحافظة؛ وذلك جرَّاءَ التلاعب وإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، إضافة الى ضبط مُتَّهمين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة".وأفادت الهيئة، أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق الأشراف، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالجرمِ المشهود؛ وذلك جرَّاء تلاعبهم في مبلغِ السلفة الأخيرة المصروفة لمشروع (ماء المشخاب) المُحال على إحدى الشركات من قبل هيئة الإعمار في المدينة".وكشَفت التحقيقاتُ عن "وجودِ فارقٍ في المبلغِ المرفوع من قبل دائرة البالغ (١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠) ملياراً وسبعةً وعشرين مليون دينار، في وقت بلغت فيه الأموال المصروفة (٣,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملياراتٍ وسبعةٍ وعشرين مليون دينار من خلالِ عمليَّة حكّ وشطب الرقم، إضافة الى وجودِ فقراتٍ إضافية خاصة بالمشروع غير موجودة ومرفقة، ممَّا أدَّى الى صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار دون وجه حقٍّ".وفي عمليةٍ منفصلةٍ "تمكَّن فريقُ عمل من المكتب نفسه من ضبطِ مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة بالجرمِ المشهود؛ وذلك إثر قيامهم باختلاس مبالغ الرسوم الخاصَّةِ بمجزرة الكوفة للأعوام (٢٠٢٤,٢٠٢٣,٢٠٢٢)، وعدم تنظيم وصولات قبضٍ عن بعض عمليَّات ذبح المواشي في المجزة، واختلاف في تطابقِ المعلومات بين سجلاتِ المجزرة وسجلات دائرة البيطرة بشأن أعداد المواشي الداخلة إلى المجزرة".وأوضحت الهيئة أنَّه "جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليّتين المُنفَّذتين، بأصل وصولاتِ الصرف والكشوفاتِ الخاصَّة بالمشروع، ووصولات القبض والسجلات وفقاً لأحكام المادتين (٣٤٠-٣١٥) من قانونِ العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقَّهم".