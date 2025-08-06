تفاصيل جديدة تخص احتجاز ناقلة النفط في البصرة

كشف مصدر في شركة الموانئ العراقية، عن تفاصيل جديدة تخص احتجاز ناقلة النفط الليبيرية في .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "السفينة كانت محملة بـ 93,000 الف طن من النفط الأسود من ميناء النفطي وهذه ليس المرة الاولى".

وأضاف المصدر أن "عملية تطويق السفينة تمت بـ8 زوارق من بينها فرقاطة تابعة للقوات البحرية العراقية"، مشيرا الى أن "الطاقم حاول الهروب اثناء الاحتجاز".

وكانت القوة البحرية العراقية والموانئ احتجزت، الأربعاء، ناقلة نفط ليبيرية محملة بربع مليون طن من مادة "النفط الأسود" قبالة سواحل .