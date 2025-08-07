وضع انساني "فوق الصعب" في البصرة.. حقوق الانسان تحدد 4 خطوات "عاجلة" للانقاذ

وقال لحقوق الإنسان في ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوضع الانساني فوق الصعب والمستمر الذي تمر به وخصوصا مناطق هي على رأس المنكوبين بالمياه المالحة والملوثة والمتمثلة بقضاء وابي الخصيب والفاو وقضاء واجزاء من شمالها مع عدم البدء بأي من المشاريع الاستراتيجية المطلوبة".وأوضحت ان المشاريع هي اكمال مشروع أنبوب الهدامة والذي انجز بنسبة ٩٥% كمشروع فاعل ومعالج ينعكس على قضاء شط العرب وابي الخصيب، السدة أو السدة المطاطية السريعة، البدء بتحويل مجرى شط العرب".وطالب المكتب " بوضع هذه المشاريع على درجة الاهتمام فوق الأعلى والعمل الفوري لتنفيذ وعودها لما تقدم"، محذرا من "احالتها لسنين قادمة لوجود الأموال اللازمة والموارد البشرية من الخبرات العراقية".