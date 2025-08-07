"الدجالون" ينتقلون للفضاء الرقمي.. السجن 5 سنوات لممارسي السحر والاحتيال في البصرة

وقال رئيس ، عقيل الفريجي، إن الحكم الصادر جاء وفقاً لأحكام المادة (5/أولاً) من والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988، المعدّل بالقانون رقم (15 لسنة 2024)، مضيفاً أن القضية تمثل "محاكمة عادلة ومنصفة" بحق المتهمَين وإنصافاً للضحايا والمجتمع.وأوضح الفريجي أن المتهمَين استخدما أساليب احتيالية وأعمال سحر وشعوذة لاستدراج عدد من النساء، بهدف الابتزاز الجنسي والحصول على مبالغ مالية، مؤكداً أن المديرية أطلقت حملات موسعة لملاحقة ممتهني هذه الأفعال في المحافظة.ولفت إلى أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الأزقة والأحياء الشعبية، بل امتدت إلى الرقمي، حيث يستخدم بعض الدجالين والعرافين منصات التواصل الاجتماعي لبث فيديوهات مضللة توهم الضحايا بقدرات خارقة، من أجل تحقيق مكاسب مادية.وأشار الفريجي إلى أن في المحافظة على أهبة الاستعداد لدعم جهود وجميع في التصدي لمثل هذه الظواهر الخطيرة.