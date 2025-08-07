الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بكلفة 400 مليار دينار.. إطلاق مشروع دوار الإمام الحسين (ع)
محليات
2025-08-07 | 04:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– محليات
أطلق رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمشروع دوّار الإمام الحسين (عليه السلام)/ المرحلة الأولى، بطول (9.2) كم، لفكّ الاختناقات المرورية داخل مدينة
كربلاء
المقدسة
.
وبحسب بيان لمكتب
رئاسة الوزراء
، أشار
السوداني
إلى "أهمية المشروع الذي يعد من أبرز الحلول لفكّ الاختناقات والزخم المروري، خصوصاً مع الزيارات والمناسبات، ويؤمن سهولة الحركة وانتقال الزائرين في
محافظة كربلاء
التي يتعاظم دورها ووجودها مع مرور الزمن، ما يتطلب المزيد من الحلول والتخطيط".
وتبلغ كلفة مشروع دوّار الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 400 مليار دينار، وهو أحد الدوّارات الثلاثة المخطط لها في التصميم الأساس للمحافظة، التي يبلغ مجموع أطوالها 27 كم، وصمم المشروع بدقة عالية، وهو ينقسم إلى (6) مقاطع، ويبلغ عرض الدوار بحدود 60م، ويتضمن 13 تقاطعاً، وثلاثة مجسرات رئيسية هي الجابر، وبغداد، والرشدية".
السيد الصدر يتفقد زوار الإمام الحسين (ع)
12:09 | 2025-07-25
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
14:02 | 2025-08-04
لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر
05:28 | 2025-07-05
صور توثق الأجواء داخل ضريح الإمام الحسين في كربلاء
13:08 | 2025-06-06
