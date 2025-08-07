التربية تحدد مواعيد مباشرة الملاكات التعليمية وانطلاق العام الدراسي الجديد

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة وردت للسومرية نيوز، فإن موعد مباشرة الملاكات التعليمية سيكون بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2025، بينما يبدأ العام الدراسي رسميًا لجميع الطلاب يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر/أيلول 2025.الوثيقة ادناه: