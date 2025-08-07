الحمداني يفاتح السوداني ووزير النفط بإيقاف هدم منازل مواطنين قريبة من أنبوب في اللطيفية

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب الحمداني ورد لـ ، "في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون بمختلف طوائفهم ومناطقهم وقومياتهم انجاز التي من شانها تقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي واصبح لهم بصيص امل في ذلك من خلال ما شهدنا من انجازات عظيمة وكبيرة في ظل حكومة دولة الرئيس ، نتفاجئ اليوم بتنفيذ قرار هدم منازل المواطنين القريبة من خط النفط الممتد حديثاً علماً ان هذه العوائل تسكن في هذه المناطق لأكثر من ثلاثمائة عام وانهم بالأصل غير متجاوزين، لكن شاءت الاقدار وخطط الوزارة ان يمتد هذاالانبوب بالقرب من منازلهم وبساتينهم التي تعد سلة الغذائية" .وأضاف "ونصرةً منا للمظلومين نرجو من دولتكم ومعالي بإيقاف اجراءات الهدم ومد الانبوب واخذ تعهدات خطية من الاهالي بعدم المساس بالأنبوب الناقل وحفظ كرامة المواطن وعدم تهجيرهم مرة أخرى".