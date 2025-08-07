كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل

ومن بن الضحايا المغدورين هو أحد أبطال برياضة كمال الاجسام " رياض"، حيث نعاه الاتحاد في بيان أدان الجريمة البشعة.وذكرت شرطة في بيان ليلة أمس الأربعاء (6 آب 2025) إنه "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في إحدى محطات الوقود على شارع كويه نشب شجار بين عامل في المحطة وسائق سيارة مع كان برفقته حيث قام عامل المحطة بإطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتلهما".