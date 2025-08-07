الصفحة الرئيسية
مجاناً.. العتبة الحسينية المقدسة تعلن توفير خدمة الإنترنت والاتصال الهاتفي للزائرين
محليات
2025-08-07 | 08:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
303 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت العتبة الحسينية
المقدسة
، اليوم الخميس، عن توفير
خدمة الإنترنت
والاتصال الهاتفي مجانًا لزائري الأربعين على مدار 24 ساعة.
وبحسب بيان للعتبة ورد للسومرية نيوز، فإن هذه الخدمات شملت مدن الزائرين، في إطار خطة العتبة لتسهيل التواصل للزائرين خلال الزيارة المليونية.
وفي وقت سابق، أطلقت
هيئة الإعلام
والاتصالات، خطتها الخاصة بزيارة الأربعين من صحن الامام الحسين (عليه السلام).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
