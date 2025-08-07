مجاناً.. العتبة الحسينية المقدسة تعلن توفير خدمة الإنترنت والاتصال الهاتفي للزائرين

وبحسب بيان للعتبة ورد للسومرية نيوز، فإن هذه الخدمات شملت مدن الزائرين، في إطار خطة العتبة لتسهيل التواصل للزائرين خلال الزيارة المليونية.وفي وقت سابق، أطلقت والاتصالات، خطتها الخاصة بزيارة الأربعين من صحن الامام الحسين (عليه السلام).