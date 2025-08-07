محافظ بغداد يعلن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية

وذكر والاتصال الحكومي في بيان أن " ، ، أجرى زيارة ميدانية لطريق الزائرين في العاصمة للاطلاع على تفاصيل الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى "مرافقة المحافظ في الجولة وقائد الفرقة السابعة عشرة في الجيش وعدد من ممثلي ".وأوضح المحافظ، خلال الجولة، بحسب البيان، أن " خصصت أكثر من (500) عجلة متنوعة لدعم خطة الزيارة المليونية"، مبيناً أن "المحافظة تعمل على توفير كل الاحتياجات والخدمات الممكنة للزائرين، فضلاً عن متابعة التي تسهم في انسيابية حركتهم وتأمين مسيرهم من العاصمة باتجاه ".وأشار العطواني إلى "اعتماد مسارات مرنة وآمنة لضمان عودة الزائرين إلى مناطقهم بعد انتهاء الزيارة"، مؤكداً "صدور توجيه باستنفار الجهد الآلي والبشري لجميع الدوائر الخدمية والوحدات الإدارية، إضافة الى توسعة طرق الزائرين وفتح الجسور والشوارع لاستيعاب الأعداد المليونية، إذ إن الهدف الأساس يكمن في تأمين أرواح زائري الإمام الحسين (ع) وضمان انسيابية التفويج العكسي".وقدم العطواني شكره وتقديره الى "القوات الأمنية وهيئة "، مشيداً بـ"الانتشار الأمني الواسع لتأمين مسارات الزائرين القادمين من وديالى وباقي المحافظات".