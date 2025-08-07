"ناسا" ترصد نقاطاً حرارية كثيرة في العراق: مؤشر أولي لحرائق

وأظهرت خريطة نشرتها " "، اليوم الخميس، وأعادت هيئة الأنواء الجوية العراقية نشرها، واطلعت عليها ، نقاطاً حرارية تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متعددة من ومحيطه.وتمثل نشاطا حراريا مرتفعا نتيجة حرائق محلية، ومواقع نفطية، وحروق زراعية موسمية أو مصادر حرارة صناعية وطبيعية أخرى.وتشير النقاط الحمراء على الخريطة إلى مواقع سجلت فيها الأقمار الصناعية حرارة غير طبيعية، وتُعد مؤشراً أولياً لاحتمالية وجود حرائق أو نشاط حراري مكثف.وتستخدم هذه البيانات تُستخدم في التنبؤ المبكر ومراقبة تطور الحرائق، وهي أداة مهمة للمؤسسات البيئية وهيئات الدفاع المدني.