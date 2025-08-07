النجف.. امرأة تسرق طفلاً وطبيبة تعيده لذويه

وقالت المستشفى في بيان ورد لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرآ مفاده قيام امرأة بسرقة طفل من بمساعدة إحدى العاملات في المستشفى"، موضحةً أن "المرأة التي قامت بسرقة الطفل ليست من كوادر التعليمي ولا توجد أي علاقة لها بكوادر المستشفى".وأضافت "أثناء تواجدها بالمستشفى قامت بالتردد على ذوي الطفل اكثر من مرة و تقديم المساعدة لهم حتى اعتقد الكادر أنها تعود بالقرابة لذوي الطفل و أثناء نوم ذوي الطفل قامت بالسرقة، وقد تمت متابعة الموضوع بشكل مباشر من قبل مدير مستشفى التعليمي الدكتور منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم حيث تواصل مع الأطباء و الطبيبات في مستشفيات المحافظة والمحافظات المجاورة".وأشارت إلى أن مدير المستشفى "تلقى اتصالآ من إلطبيبة الاختصاص مها حربي من عن وجود الطفل في المستشفى حيث تم التواصل مع إدارة وتوجه الدكتور غسان العكايشي شخصيآ إلى هناك مع ذوي الطفل و تم استعادته وتسليمه إلى ذويه".وأكدت "تسليم من قامت بالسرقة الى الاجهزة الامنية لتنال جزاءها العادل"، مثمنة "دور الاجهزة الامنية و تعاونها مع ادارة المستشفى في تعقب السارقة و استعادة الطفل".