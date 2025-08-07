الدفاع المدني تطلب التحقيق.. نفوق 50 ألف دجاجة بحريق في واسط

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "حريقا اندلع في مفقس دواجن بقرية الزركان جنوب ما تسبب بخسائر جسيمة تمثلت بنفوق أكثر من 50 ألف طير واحتراق 20 طناً من الأعلاف".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني من العزة والكرامة والحي وصلت بخمس آليات وسيطرت على النيران خلال 10 دقائق، فيما سُجلت إصابة واحدة باختناق، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث".