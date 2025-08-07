"طقس العراق".. ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاء في تقرير جوي صادر عن التابع للهيئة، "تشير آخر التحليلات الصادرة عن قسم التنبؤ الجوي إلى توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في معظم مدن البلاد، ليكون الطقس صيفياً شديد الحرارة نهاراً".

وأضاف "سكون الرياح على فترات يُسجّل في بعض المناطق، مع استمرارها جنوبية شرقية في مدن جنوب البلاد مما يعزز من ارتفاع نسب الرطوبة السطحية ويزيد من الشعور بالحرارة".

ولفت التقرير الى أن "فرص لهطول زخات من الأمطار الرعدية في أماكن متفرقة، لاسيما خلال فترات المساء في بعض المدن، نتيجة تواجد السحب الركامية ونشاط الرطوبة المدارية"، داعيا المواطنين الى "أخذ الحيطة نتيجة لارتفاع مؤشرات الحرارة والرطوبة".