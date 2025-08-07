الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536362-638901986270782393.jpg
من كربلاء.. وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص الزيارة
محليات
2025-08-07 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
265 شوهد
أصدر
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، توجيهات عدة تخص زيارة الأربعين وذلك خلال زيارته
محافظة كربلاء
.
وقالت الوزارة في ربيان، "أجرى
وزير الداخلية
رئيس
اللجنة الأمنية العليا
للزيارات المليونية السيد
عبد الأمير الشمري
، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية شملت محطات التفتيش قرب المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل
العباس
عليهما السلام، برفقته رئيس اللجنة الخدمية وقائد عمليات
كربلاء
وقائد شرطتها للاطلاع على انسيابية حركة زائري الأربعين وآلية التدقيق وتسهيل عملية وصول المعزين الى الضريحين الشريفين".
وتفقد الوزير وفق البيان، قسم شرطة
مدينة الحسين
عليه السلام وعقد اجتماعاً مع جميع مدراء أقسام
الأجهزة الأمنية
ووجه بجملة من التوجيهات أكد خلالها على أهمية التفتيش الدقيق بشكل مهني، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين، واصفاً هذه الخدمة بالشرف الكبير والواجب المقدس.
كما شدد على "تلبية جميع احتياجات القوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب"، موجهاً أيضاً بتكثيف الجهد الاستخباري والانتباه الشديد والحرص على إنجاح هذه المناسبة خاصة مع ازدياد أعداد الزائرين وبدء مرحلة الذروة فيها، مؤكداً على تعزيز قواطع المسؤولية لتحقيق الأهداف المرسومة لتأمين الأجواء المناسبة لجميع الزائرين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص زيارة الأربعين
16:40 | 2025-08-04
وزير الداخلية يصدر من النجف توجيهات تخص زائري الاربعينية
04:20 | 2025-08-08
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص زيارة ذكرى استشهاد الإمام الجواد
17:30 | 2025-05-24
توجيهات من وزير الداخلية بشأن تأمين يوم العاشر من محرم في كربلاء
05:52 | 2025-06-30
كربلاء
الأربعين
اللجنة الأمنية العليا
عبد الأمير الشمري
الأجهزة الأمنية
اللجنة الأمنية
عبد الأمير ال
محافظة كربلاء
وزير الداخلية
مدينة الحسين
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
محليات
33.42%
06:33 | 2025-08-07
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
25.32%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
أخبار الطقس
23.61%
02:39 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.65%
03:57 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
المزيد
