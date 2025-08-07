من كربلاء.. وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص الزيارة

أصدر ، توجيهات عدة تخص زيارة الأربعين وذلك خلال زيارته .​

وقالت الوزارة في ربيان، "أجرى رئيس للزيارات المليونية السيد ، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية شملت محطات التفتيش قرب المرقدين الطاهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عليهما السلام، برفقته رئيس اللجنة الخدمية وقائد عمليات وقائد شرطتها للاطلاع على انسيابية حركة زائري الأربعين وآلية التدقيق وتسهيل عملية وصول المعزين الى الضريحين الشريفين".

وتفقد الوزير وفق البيان، قسم شرطة عليه السلام وعقد اجتماعاً مع جميع مدراء أقسام ووجه بجملة من التوجيهات أكد خلالها على أهمية التفتيش الدقيق بشكل مهني، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين، واصفاً هذه الخدمة بالشرف الكبير والواجب المقدس.

كما شدد على "تلبية جميع احتياجات القوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب"، موجهاً أيضاً بتكثيف الجهد الاستخباري والانتباه الشديد والحرص على إنجاح هذه المناسبة خاصة مع ازدياد أعداد الزائرين وبدء مرحلة الذروة فيها، مؤكداً على تعزيز قواطع المسؤولية لتحقيق الأهداف المرسومة لتأمين الأجواء المناسبة لجميع الزائرين".