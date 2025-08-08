الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536370-638902307256150239.jpg
الكهرباء للعراقيين: سددوا ديونكم بالتقسيط
محليات
2025-08-08 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,644 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت وزارة الكهرباء، ان بإمكان تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة بنظام التقسيط.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
أحمد موسى
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "هنالك تجاوبًا واضحًا وكبيرًا من قبل المواطنين في المناطق التي طُبِّقت فيها تجربة العدّادات الذكية، والتي بدأنا العمل بها في مناطق من بعض المحافظات، ونسعى لتوسيعها لتشمل محافظات أخرى مثل
بغداد
،
ميسان
،
كربلاء
المقدسة
،
بابل
، وحتى
البصرة
"، مبينًا، أن "الوزارة لاقت استحسانًا ورضى من قبل المواطنين بشأن آلية التعامل مع العدّادات الذكية".
وأضاف، أن "الوزارة تسعى إلى توسيع هذه التجربة لتشمل مناطق أخرى، بشكل أوسع، في ما يخص نصب العدّادات الذكية، التي أصبحت ضرورة بعد الاطلاع على تجارب بعض المدن والدول، مثل
طهران
،
مصر
،
الرياض
في
المملكة العربية السعودية
، وإقليم
كردستان
".
وأكد، أن "هذه التجارب أسهمت في السيطرة على الأحمال، وتنظيم وتحديد التجاوزات وإزالتها، فضلًا عن تعظيم موارد الجباية، حيث يُعد تنظيم الأحمال الجزء الأهم"، لافتا الى أن "الوزارة تهدف إلى تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى، لتشمل آليات تنفيذ نصب العدّادات الذكية أو التحوّل الذكي في الشبكة الكهربائية".
أن "هناك صلاحيات لتسهيل سداد ديون المواطنين، إذ إن بعض المشتركين لديهم ديون متراكمة، وقد وفّرت الوزارة نوعًا من الأريحية بتبسيط إجراءات السداد عن طريق التقسيط".
وبين موسى، أن "آليات التحوّل الذكي ونصب العدّادات لا تتضمن أي زيادة في التعرفة والوزارة تكفلت بنصب العدادات مجانًا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
كهرباء
ديون
المملكة العربية السعودية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
سومرية نيوز
أحمد موسى
السومرية
السعودية
كردستان
+A
-A
