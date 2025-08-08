الكهرباء للعراقيين: سددوا ديونكم بالتقسيط

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هنالك تجاوبًا واضحًا وكبيرًا من قبل المواطنين في المناطق التي طُبِّقت فيها تجربة العدّادات الذكية، والتي بدأنا العمل بها في مناطق من بعض المحافظات، ونسعى لتوسيعها لتشمل محافظات أخرى مثل ، ، ، ، وحتى "، مبينًا، أن "الوزارة لاقت استحسانًا ورضى من قبل المواطنين بشأن آلية التعامل مع العدّادات الذكية".وأضاف، أن "الوزارة تسعى إلى توسيع هذه التجربة لتشمل مناطق أخرى، بشكل أوسع، في ما يخص نصب العدّادات الذكية، التي أصبحت ضرورة بعد الاطلاع على تجارب بعض المدن والدول، مثل ، ، في ، وإقليم ".وأكد، أن "هذه التجارب أسهمت في السيطرة على الأحمال، وتنظيم وتحديد التجاوزات وإزالتها، فضلًا عن تعظيم موارد الجباية، حيث يُعد تنظيم الأحمال الجزء الأهم"، لافتا الى أن "الوزارة تهدف إلى تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى، لتشمل آليات تنفيذ نصب العدّادات الذكية أو التحوّل الذكي في الشبكة الكهربائية".أن "هناك صلاحيات لتسهيل سداد ديون المواطنين، إذ إن بعض المشتركين لديهم ديون متراكمة، وقد وفّرت الوزارة نوعًا من الأريحية بتبسيط إجراءات السداد عن طريق التقسيط".وبين موسى، أن "آليات التحوّل الذكي ونصب العدّادات لا تتضمن أي زيادة في التعرفة والوزارة تكفلت بنصب العدادات مجانًا".