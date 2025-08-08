هل سنشهد زلازل بالعراق؟.. تصريح من الرصد الزلزالي يثير القلق

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " شهد خلال شهر تموز 2025 تسجيل 38 هزة أرضية داخل أراضيه والمناطق المجاورة، دون تسجيل أية خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم لا يعكس زيادة غير طبيعية في النشاط الزلزالي".وأضاف، أن "التقرير الشهري الصادر عن قسم الرصد الزلزالي في أشار إلى تسجيل 38 هزة أرضية، بينها 17 هزة داخل الحدود العراقية، و12 هزة داخل الأراضي الإيرانية، و8 هزات داخل ، بالإضافة إلى هزة واحدة قرب الحدود العراقية–التركية".وأضاف، أن "العراق ليس بمنأى عن خطر الزلازل، نظراً لموقعه الجغرافي القريب من حزام زاغروس الذي يتميز بنشاط زلزالي مستمر"، مبيناً أن "المناطق الشمالية الشرقية تقع ضمن مناطق التقاء الصفائح التكتونية، وهي نطاقات معروفة بانتشار الفوالق والصدوع والكسور الأرضية التي تسهم في حدوث الزلازل".وأشار ، إلى أن "بعض الهزات الأرضية تُعد ظواهر طبيعية ضرورية، إذ تسهم الهزات الخفيفة أحياناً في تقليل الضغط داخل الأرض وتمنع حدوث هزات أكثر شدة لاحقاً"، لافتاً إلى أن "الهزات المسجلة لم تكن جميعها محسوسة، وبعضها شعر به المواطنون بدرجات متفاوتة بحسب موقع النشاط الزلزالي".وبيّن أن "الهزات الأرضية التي تُعد غير محسوسة وغير مؤثرة لا تُعرض دائماً في وسائل الإعلام، لأنها لا تشكل أي تهديد"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "النشاط الزلزالي لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، بخلاف التنبؤات الجوية، إلا أن الهيئة ترصد باستمرار احتمالية وقوع هزات خفيفة داخل البلاد أو بالقرب من الحدود مع دول الجوار مثل وتركيا، والتي تكون في بعض الأحيان هزات ارتدادية".وأكد الجابري أن "الوضع لا يدعو للقلق، وأن الهيئة تسعى دائماً إلى طمأنة المواطنين، خاصة أن كثيراً من الهزات لا تكون محسوسة ولا تشكل خطراً حقيقياً".