وزير الداخلية يصدر من النجف توجيهات تخص زائري الاربعينية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " رئيس للزيارات المليونية وصل، اليوم الجمعة، الأشرف، برفقته رئيس اللجنة الخدمية، لمتابعة تنفيذ الخطة التنظيمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وكان في استقبال سيادته السيد المحافظ وقائد شرطتها".وأضافت ان "الشمري تفقد محور قيادة قوات الحدود برفقته قائد هذه القوات واطلع على مرأب العجلات وآلية النقل فيه، كما زار معمل الثلج الذي يمد الزائرين بالثلج بشكل يومي والطاقة الإنتاجية له".وتابعت ان "الشمري توجه إلى الأشرف وتابع سير عملية دخول الزائرين في هذا المنفذ المهم"، مؤكداً "على الابتعاد عن الروتين وتسهيل الإجراءات أمامهم من دون أي تعطيل والاهتمام العالي بهم".وفي محطته الأخرى، تفقد الوزير وعقد اجتماعاً مع عدد من القادة الأمنيين والضباط، موجهاً بتعزيز العمل الأمني لضمان ديمومة الأمن في هذه المحافظة التي تضم مرقد الإمام عليه السلام، مشيراً إلى أن "هذه المحافظة تم رفدها بجميع ما تحتاجه من متطلبات بالتزامن مع هذه المناسبة الكبيرة".وشدد "على أهمية توزيع الموارد البشرية بالشكل الصحيح وانتشار القادة الأمنيين والضباط على جميع فلاتر التفتيش وتكثيف المتابعة الميدانية".