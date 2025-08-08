حملة كبرى في الشوارع الرئيسية ببغداد

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "حملة إزالة التجاوزات التي أطلقتها الأمانة مؤخرًا تستهدف الشوارع الرئيسة بشكل خاص، نتيجة عمليات الغلق غير النظامية من قبل المتجاوزين والمتجولين"، مشيرًا إلى، أن "هذه الحملة جاءت بسبب ما تشكله تلك التجاوزات من عرقلة لوصول فرق الإنقاذ والخدمات البلدية في حالات الطوارئ".وأضاف، أن "الحملة شملت تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات مع مراعاة أرزاق المواطنين البسطاء، والأمانة عملت سابقًا على تثقيف المواطنين باتجاه تنظيم البسطات وفتح الشوارع"، مشددًا على، أن "الهدف ليس التضييق على أرزاق الناس، بل تنظيمها بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم الخدمات، مع الإشارة إلى توفير قطع بديلة لبعض الأسواق، وتنظيم البعض الآخر على الأرصفة بشكل حضاري".وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الأمانة بإزالة التجاوزات بمستوى عالٍ من التعاون من قبل المواطنين"، مبينًا، أن "عددًا منهم بادر بإزالة تجاوزاته بنفسه، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تطوير المدينة وتنظيمها".