بالوثائق.. كاتب عدل بالانبار يستغل ثلاث نساء متخلفات عقليا ويستحوذ على رواتبهن

وقال ذوو النساء الثلاث لـ ان "النساء الثلاث يتيمات الأب والأم وقد تم استغلالهن من قبل كاتب عدل في حيث جرى تبصيمهن على وكالة لاستلام راتبهن بمساعدة أحد المقربين منهن على الرغم من أن التقارير الطبية الرسمية تثبت أن إعاقتهن الذهنية شديدة وتمنعهن من إدراك ما يوقعن عليه".وطالبوا "بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين مع ضمان إعادة الحقوق المالية والمعنوية للنساء الثلاث وحمايتهن من أي استغلال مستقبلي"، مؤكدين أن "القضية ليست مجرد انتهاك قانوني بل جريمة أخلاقية تمس أضعف الفئات في المجتمع".