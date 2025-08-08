محافظ أربيل يعلن استقبال 65 ألف زائر إيراني للأربعينية

وقال خوشناو في كلمة له خلال اطلاعه على أوضاع الزوار الإيرانيين في المحافظة، يرافقه رئيس الخيرية ، والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فرامرز أسدي، ورئيس العلاقات بين وإيران شاكر حسين، إنه "بناء على تجربة السنوات السابقة، كانت عملية استقبال الزوار الإيرانيين منظمة وناجحة"، لافتاً الى أن "زيارته تهدف الى متابعة استعدادات وجاهزية الفرق الخدمية والصحية والدفاع المدني والأمن والشرطة والمرور، بحضور مشرف منفذ حاجي عمران الدولي، ورئيس التجارة، ومدير ، ومدير الأزمات، ومدير حماية البيئة، وعدد من المسؤولين المعنيين".وأضاف أن "العملية تتم بدعم مباشر من حكومة الإقليم، وقد جرت هذا العام – وللعام الرابع على التوالي – بشكل منظم للغاية، حيث استقبلنا حتى الآن نحو 65 ألف زائر، وقدمنا لهم أفضل الخدمات"، مؤكداً "توفير جميع الخدمات للزوار من منفذ حاجي عمران الحدودي وصولاً الى آخر نقطة في المحافظة".يذكر أن عملية دخول الزوار الإيرانيين عبر منفذ حاجي عمران الدولي متواصلة منذ أيام، وبشكل مرحلي، للتوجه الى وإحياء الزيارة الأربعينية.