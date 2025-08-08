توجيه حكومي.. هذه الفئة من المنازل المتجاوزة في بغداد سيتم ازالتها

وقال موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "حملة إزالة التجاوزات شملت بعض الدور التي تجاوزت على الأرصفة العامة، والتي تحتوي على شبكات خدمية مهمة كالماء والمجاري، مما تسبب في صعوبة الوصول إلى الصرف الصحي وصيانته، نتيجة تشييد أبنية فوقها"، موضحًا، أن "الأمانة أعادت المواطنين في تلك المناطق إلى حدودهم الرسمية، وأن البعض أبدى تعاوناً بإزالة التجاوزات طواعية".وأشار إلى، أن "الأرصفة العريضة في بعض المناطق والتي تصل إلى تسعة أمتار، شهدت تجاوزات من المواطنين ببناء ومجاميع صحية عليها، وهو ما يُعد تعديًا على الحق العام"، مؤكدًا، أن "الأمانة تعمل على إعادة هذا الحق للدولة، مع تمكين المواطن من الاستفادة من الأرصفة المطورة أمام داره عبر إنشاء مواقف وتشجير".وشدد على، أن "الحملة مستمرة بالتعاون مع المواطنين، دون تحميلهم خسائر كبيرة، حيث ان الأمانة تعيد ترتيب أي ضرر يلحق بخدمات الماء أو المجاري خلال الإزالة".وأكد، أن "بعض التجاوزات السكنية تتعارض مع مشاريع بنى تحتية كبرى، وتعاملت معها الأمانة من خلال توفير بدائل للمتجاوزين من ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة، حيث جرت العملية بشكل منظم وفق توقيتات محددة وسياقات أمانة ، دون إزالة أي تجاوز قبل تأمين بديل مناسب".