الى زائري الاربعينية والمواكب الحسينية.. 17 تنبيها يجب اتباعها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ان "وصايا وارشادات المديرية للزائرين بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تضمنت:1 - التعامل السليم مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، ويتطلب ذلك الالتزام بقواعد ربط الأنابيب باستخدام القفايص، وذلك لتفادي حدوث تسرب الغاز.2- يجب الانتباه أثناء الطهي إلى أدوات الطهي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها.3- الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن الأشخاص و براميل تخزين الوقود.4-الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة، وتجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق.5- على أصحاب المواكب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم خدمات الطهي، مع تقليل الاعتماد على مصادر النيران والكهرباء.6- ضرورة توفير مطفأة الحريق في المواكب والسرادق والتدريب على كيفية استخدامها.7- الاستفادة من البوسترات والكتيبات الإيضاحية التي وزعتها ، حيث تحتوي على توصيات وإرشادات شاملة، بالإضافة إلى تعليمات استخدام مطافئ الحريق بجميع أنواعها.8- تنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها.9- الحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال امام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون معهم في حالة حدوث أي ظرف طارئ.10-تجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار.11-يستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية.12- ضرورة الامتناع عن تصديق الشائعات المغرضة أو الترويج لها، نظراً لما قد تسببه من إثارة للذعر بين الزوار.13- أخطار حول العناصر المشتبه بهم أو المندسين بين المواكب، بالإضافة إلى رصد أي أجسام غريبة.14-عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين.15-لا تلمس الاشياء الغريبة ولا تعبث بها وبلغ عنها الجهات المختصة وعدم التجمهر بالقرب منها.16- الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة.17-ضرورة وسرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ.