بسبب المانيا.. القلق يراود الايزيديون

– محليأثار قرار الحكومة الألمانية الأخير بشأن ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، موجة من القلق والاستياء لدى اللاجئين الإيزيديين في ، وسط مخاوف من إعادتهم إلى مناطق لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.ويشمل القرار الجديد عدداً من اللاجئين الإيزيديين الذين عبروا عن تخوفهم من تأثيرات القرار على حياتهم ومستقبلهم، معتبرين أن إعادتهم إلى وتحديداً إلى يشكل تهديداً حقيقياً لأمنهم الشخصي، نظراً لما تعرضوا له سابقاً من إبادة جماعية على يد تنظيم .وقال احد الايزيديين "جئنا إلى ألمانيا لبناء مستقبل آمن للدراسة والعمل"، مبينا انه "لا يمكن إعادتنا بهذه البساطة إلى أماكن لا نعلم متى ستشهد جديدة".واضاف "هربنا من الخوف والدمار، فكيف تعيدنا ألمانيا إلى نفس المكان الذي فررنا منه؟".وبحسب البيانات الرسمية، أعادت السلطات الألمانية في العام الماضي أكثر من 800 لاجئ إلى العراق، من بينهم عدد كبير إلى .وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع عدد المرحّلين في حال استمرار تطبيق سياسة الترحيل الجديدة.ويأمل اللاجئون الإيزيديون أن تعيد الحكومة الألمانية النظر في القرار، مراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، خصوصاً بعد نجاتهم من واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث.