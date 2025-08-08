الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية

وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذهِ الأنباء غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بصلة، موضحةً أن الحريق الذي تم تداوله وقع في شركة أبراج لتدوير الإطارات المُجاورة للمصنع، وان الحريق خارج حدود مصنع الإطارات".ودعت الوزارة، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية".