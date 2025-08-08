إعادة أكثر من 17 ألف عراقي من مخيم الهول السوري

وذكر بيان للوزارة، انه "شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، في مؤتمر حول آلية إصدار الوثائق المدنية للعراقيين العائدين من شمال شرق بحضور ممثلين عن الاعلى والامن القومي والامن الوطني وعدد من القيادات الامنية في وممثلين عن المنظمات الدولية".وأوضحت الوزيرة، أن " كان أول دولة تبادر إلى نقل رعاياها من المخيم، حيث تمت إعادة أكثر من 17 ألف شخص وتأهيل ما يزيد عن 11 ألفًا منهم، فيما يجري العمل على استكمال إعادة أكثر من 6600 شخص، رغم تحديات التمويل وتوقف بعض الأنشطة بعد تعليق الدعم الأميركي".وأشارت جابرو، إلى أن "الوزارة تمكنت، بالتنسيق مع ، من تمويل مشاريع تسهم في إعادة تأهيل مناطق العودة وتعزيز الاستقرار".