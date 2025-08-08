وذكر بيان للمديرية، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب داخل شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من زيت الطعام في قضاء على طريق بغداد-الموصل".وأشار البيان، إلى أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات بشرية.