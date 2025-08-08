الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "في وقتٍ قياسي يعكس سرعة الاستجابة واحترافية الأداء، تمكنت مفارز جهاز في من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة بشعة تمثلت بقتل لواء متقاعد وزوجته طعناً بالسكاكين داخل منزلهما في منطقة حي القاهرة ببغداد، وذلك خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على ".وتابع، انه "فور تلقي البلاغ وبعد استحصال الموافقات القضائية، كثفت مفارزنا الأمنية جهدها الاستخباري بالتنسيق مع الفوج التكتيكي - سرية ، وشكَّلت خلية عمل ميدانية واستخبارية وفنية متخصصة لمتابعة القضية".وأكمل: "بفضل سرعة التحرك ودقة العمل الاستخباري وتكامل الجهود بين الفريق الميداني والاستخباري والفني، تم تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه في ".واشار الى انه "تم احالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون".