التربية تُعلن ضوابط قبول طلبة معاهد الفنون الجميلة وتحدد موعد التقديم

وأشار بيان للوزارة، ورد لـ ، الى ضوابط التقديم للدراسة الصباحية وكالاتي:١-يسمح بالتقديم للطلبة خريجي الثالث المتوسط الناجحين في الدورين ( الاول والثاني) على ان لا تتجاوز مواليد الذكور ( ٢٠٠٧ ) و الإناث (٢٠٠٥).٢- الطالب المتقدم عن طريق قناة الموهوبين خريج الأعوام السابقة الملتحق وغير الملتحق بالدراسة الاكاديمية شريطة ان: يزود الطالب الملتحق بالدراسة الاعدادية إدارة المعهد بكتاب قطع العلاقة من الإعدادية ويشمل الذكور من مواليد ٢٠٠٥ والاناث من مواليد ٢٠٠٣ على ان يخضعوا لاختبار مركزي".اما ضوابط التقديم للدراسة المسائية، وفق البيان، "فهي كالآتي:1- يسمح لجميع الطلبة التقديم إلى ( الدراسة المسائية ) شرط أن يكون خريج الدراسة المتوسطة الاكاديمية أو المهنية أو ما يعادلها بموجب ( معادلة شهادة ) صادرة من / للتقويم والامتحانات بغض النظر عن المعدل والدور وسنة التخرج و العمر.2- يحق لجميع موظفي الدولة من خريجي الدراسة المتوسطة التقديم الى معاهد الفنون الجميلة ( الدراسة المسائية ) لغرض إكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية الآتية:( الفنون التشكيلية / التصميم / الخط والزخرفة العربية / الفنون السمعية والمرئية/الفنون المسرحية / الفنون الموسيقية والإنشاد ) وحسب الطاقة الاستيعابية لإدارة المعهد".