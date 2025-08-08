قائد عمليات كربلاء: جميع مداخل المدينة القديمة مفتوحة للزائرين

وقال للسومرية نيوز، إن "جميع الطرق ومداخل مفتوحة أمام الزائرين لإحياء زيارة الأربعين".وأضاف أن "الخطط الامنية تسير كما مخطط لها، ولا توجد اي قطوعات وهناك تنسيق وتعاون كبير مع والمحلية والعتبات ".وأشار الهاشمي إلى أن "خطة عودة الزائرين تسير بانسيابية عالية من اقرب نقطة للعتبات المقدسة".