في دهوك.. نظام جديد لتربية الأسماك سيطرح 3 دورات إنتاجية سنويًا بدلا من واحدة

ونقلت وسائل اعلام كردية عن مدير الثروة الحيوانية في قوله، إن "النظام الجديد والذي يدعى النظام المغلق يعد من أفضل أساليب إنتاج الأسماك، لكونه يتيح التحكم الكامل بعوامل التربية من أوكسجين وحرارة ومواد غذائية، ويقلل من المخاطر التي تواجه المزارع التقليدية".وأوضح أن "النظام يختلف عن غيره في وخارجه، إذ يتيح لشخص واحد فقط إدارة عملية الإنتاج بالكامل، إلى جانب إمكانية طرح الإنتاج في الأسواق ثلاث مرات سنوياً، مقابل مرة واحدة فقط في الأنظمة التقليدية"، مشيرا الى ان "إنتاج الدورة الواحدة يتجاوز 600 ألف سمكة".