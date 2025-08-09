الرافدين يدعو المتلكئين بأقساط بسماية لمراجعته "فورًا".. وإلّا!

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يدعو المقترضين المتلكئين في تسديد أقساط قروض مجمع بسماية السكني الى الإسراع بمراجعة الفروع المخصصة لتسديد المبالغ المستحقة عليهم وفاءً بالتزاماتهم التعاقدية وحفاظا على المال العام".وأكد المصرف أن "التزام المقترضين بالسداد لا يمثل مجرد استحقاق قانوني بل هو مساهمة مباشرة في إعادة تدوير واستثمار هذه الأموال لتمويل شقق جديدة بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين فرصة الحصول على سكن كريم في المشروع ذاته"، مشيرا الى ان "الامتناع عن السداد يعرقل استفادة الآخرين ويحد من قدرة المصرف على التوسع في تمويل الوحدات السكنية".وتابع المصرف انه "يهيب بجميع المعنيين اغتنام هذه الفرصة لتسوية مديونياتهم مبينا أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق بحق المتخلفين".وبين ان "الفروع المعتمدة لتسديد الأقساط: سبع أبكار – الأمين – الباب الشرقي – الفردوس – – لمجلس الوزراء – – – الحرية – المدائن – – السكك – المعرفة – القصر الأبيض – ".وتنشر الصفحات الرسمية لهيئة الاستثمار بشكل مستمر قوائم لمئات الأسماء من المتلكئين عن دفع الأقساط بل ان بعضهم لم يدفع سوى المقدمة البالغة 7 ملايين دينار، وبقي يسكن في الوحدات السكنية دون دفع قسط واحد، الامر الذي اثار الكثير من النقاش حول العدالة وجدوى الإجراءات المتبعة.